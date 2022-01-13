В ФСБ заявили, что сообщения о минировании уральских школ поступали из-за рубежа

Сообщения о минировании образовательных учреждений в Свердловской области приходили из-за границы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на управление ФСБ по региону.

СМИ: все школы Самары эвакуировали из-за сообщения о минировании

В ФСБ отметили, что таким образом злоумышленники хотели создать панику и отвлечь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что сообщения о минировании рассылали «деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию».

12 января неизвестные якобы «заминировали» более 150 школ Екатеринбурга, а также Уральский государственный университет путей сообщения. Учащихся и сотрудников учреждений эвакуировали, однако информация оказалась ложной.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УралШколаМинирование
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