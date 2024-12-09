В ФСБ заявили, что мошенники всё чаще используют якобы её номера

В ФСБ России заявили, что телефонные злоумышленники всё чаще используют якобы её номера, сообщает РИА Новости.

Мошенники создали «новогоднюю» схему обмана на деньги

Это сопровождается демонстрацией посредством телефонных мессенджеров фотографий «служебных удостоверений» лживых сотрудников органов безопасности и прочих документов.

Отмечается, что сотрудники ФСБ России никогда не используют мессенджеры для связи с гражданами.

Ранее в полиции заявили о новой схеме мошенничества через доставку цветов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБМошенники

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