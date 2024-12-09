В ФСБ заявили, что мошенники всё чаще используют якобы её номера
9 декабря 202401:35
В ФСБ России заявили, что телефонные злоумышленники всё чаще используют якобы её номера, сообщает РИА Новости.
Это сопровождается демонстрацией посредством телефонных мессенджеров фотографий «служебных удостоверений» лживых сотрудников органов безопасности и прочих документов.
Отмечается, что сотрудники ФСБ России никогда не используют мессенджеры для связи с гражданами.
Ранее в полиции заявили о новой схеме мошенничества через доставку цветов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ФСБ заявили, что мошенники всё чаще используют якобы её номера
- СМИ: Оппозиция Сирии заверяла, что ИГ* не присоединится к их действиям
- СМИ: Ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре достигла 100 тысяч рублей
- Трамп не исключил выход США из НАТО
- Байден призвал привлечь Асада к ответственности
- СМИ: сирийские повстанцы гарантировали безопасность военных баз России
- СК завел дело в отношении российского военмедика, который вживлял людям осколки боеприпасов
- Башар Асад с семьей прилетел в Москву
- Лидер сирийских повстанцев выступил перед ликующей толпой в Дамаске
- Трамп заявил, что закончит украинский конфликт «если сможет»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru