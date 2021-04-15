В ФСБ предупредили об угрозе двойных терактов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предупредила об угрозе двойных терактов, когда после первого взрыва террористы дожидаются прибытия правоохранительных органов и совершают повторную атаку. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на выступлении в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, передает РИА Новости.



По его словам, в России уже была предпринята попытка организации подобной атаки. В целом за последние два года удалось предотвратить 129 террористических преступлений, в том числе 78 терактов, также была пресечена деятельность ряда террористических группировок на территории РФ.

Практически все регионы планеты охвачены террористической активностью, за два года в мире совершено 13 тысяч терактов, но основные усилия террористов сосредоточены на странах, где власть ослаблена, отметил Бортников.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о сохранении угрозы терактов в Крыму из-за действий США, ЕС и Украины.

