В ФСБ предупредили об угрозе двойных терактов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предупредила об угрозе двойных терактов, когда после первого взрыва террористы дожидаются прибытия правоохранительных органов и совершают повторную атаку. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на выступлении в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, передает РИА Новости.
По его словам, в России уже была предпринята попытка организации подобной атаки. В целом за последние два года удалось предотвратить 129 террористических преступлений, в том числе 78 терактов, также была пресечена деятельность ряда террористических группировок на территории РФ.
Практически все регионы планеты охвачены террористической активностью, за два года в мире совершено 13 тысяч терактов, но основные усилия террористов сосредоточены на странах, где власть ослаблена, отметил Бортников.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о сохранении угрозы терактов в Крыму из-за действий США, ЕС и Украины.
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