Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму

По его словам, это связано с антироссийской деятельностью ряда стран, что осложняет межнациональную и межконфессиональную обстановки, а также повышает вероятность совершения терактов.

Спецслужбы Украины пытаются совершать в Крыму диверсии и террористические акты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, сообщил Патрушев. Он также упомянул об украинских провокациях на российской государственной границе.

Секретарь Совбеза отметил, что в 2020 году на территории Крыма было предотвращено шесть терактов.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что полуостров надежно защищен от террористов, и предостерегла от провокаций.

