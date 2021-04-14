Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму
В Крыму сохраняется угроза терактов из-за действий США, ЕС и Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.
По его словам, это связано с антироссийской деятельностью ряда стран, что осложняет межнациональную и межконфессиональную обстановки, а также повышает вероятность совершения терактов.
Спецслужбы Украины пытаются совершать в Крыму диверсии и террористические акты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, сообщил Патрушев. Он также упомянул об украинских провокациях на российской государственной границе.
Секретарь Совбеза отметил, что в 2020 году на территории Крыма было предотвращено шесть терактов.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что полуостров надежно защищен от террористов, и предостерегла от провокаций.
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