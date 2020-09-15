В ФСБ готовы показать Сафронову данные, якобы переданные им разведке Чехии

В Федеральной службе безопасности РФ готовы продемонстрировать советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, материалы, которые он якобы передавал разведслужбе Чехии. Об этом рассказал ТАСС адвокат Сафронова Иван Павлов. Он уточнил, что следователь ФСБ Александр Чабан в устной форме проинформировал защиту, что удовлетворил соответствующее ходатайство Сафронова.

До этого обвиняемый направил просьбу следствию о своём допросе с предварительным предъявлением ему тех данных, которые он, по версии ФСБ предоставлял чешским спецслужбам. Как подчеркнул адвокат, в случае, если это, наконец, произойдёт, его подзащитный сможет дать предметные показания по этому вопросу.