В ФПА предложили расширить компетенцию суда присяжных на экономические преступления
Суд присяжных следует распространить на дела об экономических преступлениях и в отношении бизнесменов, считает вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА), глава Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Дореволюционная практика предусматривала такую возможность: все дела, по которым человек оспаривал обвинение, могли быть рассмотрены судом народа», — указал Лактионов.
Как отметил вице-президент ФПА, число оправдательных приговоров в суде присяжных достигает в среднем 20-30%, для граждан обращение к присяжным — большой шанс на оправдание. При этом Лактионов подчеркнул, что количество подсудных присяжным дел относительно небольшое: государству дорого обходится их отбор и компенсация занятости.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На площади в центре Москвы загорелся автомобиль
- При атаке дрона ВСУ в Курской области погибли пять человек
- В ЛНР к учебному году восстановят около 200 учебных учреждений
- В ФПА предложили расширить компетенцию суда присяжных на экономические преступления
- Минобороны: Над четырьмя регионами сбили шесть беспилотников ВСУ
- В ЛНР выпустят учебник по истории региона для 5-7 классов
- В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса после удара ВСУ
- В России предложили ввести наказание за воспрепятствование работе адвокатов
- В Ноокатском районе Киргизии ввели режим ЧС после схода селя и гибели семи человек
- Lockheed Martin получила контракт на создание систем Patriot на $5,2 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru