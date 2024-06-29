В ФПА предложили расширить компетенцию суда присяжных на экономические преступления

Суд присяжных следует распространить на дела об экономических преступлениях и в отношении бизнесменов, считает вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА), глава Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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«Дореволюционная практика предусматривала такую возможность: все дела, по которым человек оспаривал обвинение, могли быть рассмотрены судом народа», — указал Лактионов.

Как отметил вице-президент ФПА, число оправдательных приговоров в суде присяжных достигает в среднем 20-30%, для граждан обращение к присяжным — большой шанс на оправдание. При этом Лактионов подчеркнул, что количество подсудных присяжным дел относительно небольшое: государству дорого обходится их отбор и компенсация занятости.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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