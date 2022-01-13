Детскому санаторию в Евпатории купили класс робототехники
Программа помощи создания классов робототехники в общеобразовательных учреждениях России способствует развитию детского творчества и внедрению передовых технологий. Об этом рассказал президент некоммерческого «Фонда региональных и общественных связей» (РиОС) Александр Толкачев.
Главная задача фонда — помощь в организации классов робототехники в школах, колледжах и вузах России. В начале 2022 года «Фонд РиОС» приобрел оборудование для класса робототехники в общеобразовательную школу ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки», где обучаются дети с разными заболеваниями.
Класс робототехники уже несколько лет успешно работает в школе №14 рабочего поселка Быково для детей старшей и средней школы. Полученные навыки ученики демонстрируют на робототехнических фестивалях «РОБОТЕМА», «РОБОТЕМКА».
Ранее президент России Владимир Путин призвал повышать уровень подготовки в колледжах.
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