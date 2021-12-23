Школьникам в Москве рассказали о культуре конкуренции
Для старшеклассников провели тематические бизнес-семинары.
Тематические семинары в рамках программы «Культура конкуренции» провели в 10 школах столицы для учащихся предпринимательских классов в рамках программы «Культура конкуренции». В игровой форме 250 ученикам рассказали об основных инструментах создания развитой конкурентной среды. Программа разработана в качестве дополнительного образования для учащихся старших предпринимательских классов московских школ. Занятия проводились с 22 ноября по 4 декабря.
Нынешние школьники в скором будущем станут равноправными игроками на экономическом пространстве страны. Помочь им осознать важность создания свободной конкурентной среды, привить им принципы свободной и честной конкуренции – задача уже сегодняшнего дня. Важно сегодня в разговоре со школьниками, как будущими экономистами, предпринимателями, игроками рынка сформировать и укрепить понимание опасности и недопустимости нарушения принципов конкуренции, а также предупредить злой умысел задолго до его возникновения.
Цель семинаров – сформировать активную гражданскую позицию учащихся. В связи с этим необходимо с детства объяснять и прививать правила поведения на экономическом рынке и разъяснять принципы честной и добросовестной конкуренции.
«Благодаря программе учащиеся смогли не только разобраться в таких понятиях, как рыночные механизмы конкуренции, прозрачность и честность по отношению к процедурам и участникам, но и научились находить примеры конкуренции в истории, окружающем мире, экономических процессах, и применять полученные знания на практике, а именно в смоделированных кейсах торгов и закупок. Цель программы – показать школьникам, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни и это нормальное состояние общества», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
В программу вошли такие семинары, как «Культура конкуренции», «Закупки», «Торги» и итоговая игра «Город будущего». На первом занятии школьники узнали о понятии «конкуренция» и ее важности. На втором и третьем — о конкурентной среде, духе состязательности, важности детального изучения вопроса и потребностей сторон. На заключительной встрече провели увлекательную игру, во время которой ребята выступали заказчиками и поставщиками услуг, а также попробовали свои силы в сооружении городских объектов.
Эксперты — представители Департамента города Москвы по конкурентной политике – делились своим опытом с методологами Университета Правительства Москвы, которые переводили теорию и кейсы на понятный для школьников язык, готовили тренеров и помогали с проведением самих занятий. Благодаря тому, что лекции занимали лишь малую часть каждого семинара, организаторам удалось сделать программу полезной и увлекательной.
Например, школьники в рамках деловой игры смогли убедиться, что лучший результат достигается именно в конкурентной среде. На другом занятии учащиеся сами разрабатывали критерии для конкурсного отбора будущих учеников в школу с учетом новых знаний, которые они получили в ходе программы. Для школьников были смоделированы различные ситуации из практики бизнеса, которые позволяют подумать, выбрать стратегию развития и поведения на рынке воображаемой компании.
Важнейшей частью обучения стали деловые игры, которые помогли закрепить полученную информацию на практике. Такой уникальный формат работы позволил ребятам не только взглянуть на конкуренцию с разных сторон, но и освоить ключевые навыки XXI века: умение работать в команде, выстраивать эффективную коммуникацию, анализировать информацию, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.
«Проект «Культура конкуренции» помогает учащимся предпринимательских классов овладевать важными практическими навыками. Деловые игры, решение кейсов погружают ребят в реальную экономическую ситуацию, учат анализировать информацию, взвешивать риски и принимать командные решения. Можно с уверенностью сказать, что такие занятия - путь к осмысленному выбору будущей профессии», - рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.
По мнению преподавателя МГУУ Правительства Москвы Елены Лукичевой, курс дал возможность школьникам получить представление о том, как устроена экономика города.
«Этот курс позволил сформировать у учеников предпринимательских классов представление о роли конкуренции в современном мире, о том, как грамотно сегодня можно выстраивать бизнес-процессы. В ходе занятий ребята попробовали себя в роли разных игроков рынка и узнали, что здоровая конкуренция способствует развитию бизнеса. Даже если в будущем они не захотят связать свою жизнь с предпринимательской деятельностью, то знания, полученные в рамках этой программы, однозначно пригодятся им в любой другой профессиональной сфере», – отметила Елена Лукичева.
В конце программы ребята по желанию оставляли свои отзывы. «Информацию, которую мы получили, поможет нам в будущем, если мы будем предпринимателями», - написал в своем отзыве один из участников семинара.
Также школьники узнали о значении контрактной системы для экономики страны, о принципах проведения честных торгов и возможных последствиях нарушения закона о контрактной системе, о методах противодействия коррупции при проведении государственных закупок. Как отмечали наставники, цель контрактной системы – эффективная экономика, недопущение наступления негативных последствий страны вследствие нарушения закона о проведении государственных закупок представителями бизнеса или органов власти.
Проведение таких мероприятий полезно с точки зрения профессиональной ориентации для школьников, которые начали задумываться о выборе будущей профессии. Учащиеся могли поразмышлять о судьбе страны и ее экономики, основах законодательства и его применении в целях защиты и развития конкуренции. Проведение таких мероприятий позволяет повысить экономическую, правовую и гражданскую культуру школьников, привлечь внимание молодежи к вопросам конкурентного и антимонопольного законодательства и понимания необходимости защищать конкурентную среду, чтобы существовали условия для развития экономики.
Проект предполагается масштабировать и сделать постоянным для периодического проведения в столичных школах. В дальнейшем он может вырасти в семестровый или полугодовой курс основ конкуренции как необходимой части современного экономического процесса, а также стать основой для проведения городских школьных игр и чемпионатов по экономическим играм с фокусом на конкуренцию.
«Предпринимательский класс в московской школе» реализуется совместно с Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова. Проект помогает сформировать у школьников навыки разработки и реализации бизнес-идей, освоить методы инновационной и исследовательской деятельности в сфере предпринимательства.
Задания на каждом из уроков включали в себя сложные логические и экономические задачи. Учащимся надо было применить знания из области экономики, математики и методов оптимизации. На первом уроке ребята формулировали понятие конкуренции, отвечали на вопрос: «Конкуренция – это хорошо или плохо?», искали примеры конкуренции в окружающем мире и жизни. Прекрасным примером для моделей послужили Олимпийские игры и формирование рейтинга учащихся в современных Московских школах.
Второй урок был посвящен важной теме закупок. Этот процесс сложный даже для взрослых, поэтому разработка занятия потребовала особой тщательности. Для демонстрации процедуры закупок был выбран пример обеспечения школы необходимым оборудованием. Ролевая игра «Школа будущего» в упрощенной форме моделировала процесс его закупки. Для практики описаны роли покупателей и поставщиков. Интрига закупок заключается в выборе главного поставщика.
Третий урок – торги. В качестве примера были взяты нежилые помещения, здания, машиноместа, земельные участки, палатки под прессу, нестационарные торговые объекты, выставленные столичными властями на аукцион. Они помогли запустить дискуссию среди учащихся и подвести к обсуждению вопроса: «Зачем Правительству Москвы заниматься всей этой деятельностью?»
Групповые обсуждения помогли сформатировать объемное видение о торгово-закупочной деятельности города. В ходе ролевой игры участники поочерёдно побыли ведущими аукциона (лицитаторами) и покупателями.
Последний урок – большая игра «Город будущего». Занятие посвящено сборке всего пройденного материала в единое целое. В начале урока проходило тестирование и подведение итогов Учеников объединили в пять команд, каждой из которых предоставили строительные и финансовые ресурсы для возведения «Города будущего».
В задачу каждой из команд входило построить один или несколько городских объектов: мэрию, поликлинику, театр, школу, железнодорожный вокзал. Участники показали высокие результаты, что было особенно приятно тренерам, ведь это означает, что материал действительно усвоен.
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