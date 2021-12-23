Школьникам в Москве рассказали о культуре конкуренции

Тематические семинары в рамках программы «Культура конкуренции» провели в 10 школах столицы для учащихся предпринимательских классов в рамках программы «Культура конкуренции». В игровой форме 250 ученикам рассказали об основных инструментах создания развитой конкурентной среды. Программа разработана в качестве дополнительного образования для учащихся старших предпринимательских классов московских школ. Занятия проводились с 22 ноября по 4 декабря.

Нынешние школьники в скором будущем станут равноправными игроками на экономическом пространстве страны. Помочь им осознать важность создания свободной конкурентной среды, привить им принципы свободной и честной конкуренции – задача уже сегодняшнего дня. Важно сегодня в разговоре со школьниками, как будущими экономистами, предпринимателями, игроками рынка сформировать и укрепить понимание опасности и недопустимости нарушения принципов конкуренции, а также предупредить злой умысел задолго до его возникновения.

Цель семинаров – сформировать активную гражданскую позицию учащихся. В связи с этим необходимо с детства объяснять и прививать правила поведения на экономическом рынке и разъяснять принципы честной и добросовестной конкуренции.