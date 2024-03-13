В Финляндии предупредили об угрозе выдворения машин с номерами РФ с 16 марта
Находящихся в Финляндии владельцев автомобилей с регистрационными знаками РФ предупредили, что с 16 марта власти могут потребовать заплатить налоги и таможенные пошлины либо выдворить транспортные средства из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таможню Финляндии.
«Если таможенные органы встретят на дорогах автомобиль с российской регистрацией, который не имеет права находиться в Финляндии, они задержат его и рассмотрят возможные налоги в каждом конкретном случае», — указали в ведомстве.
По данным таможни, машинам с российскими регистрационными знаками может грозить в том числе выдворение с территории Евросоюза. При этом меры не будут применяться ко всем авто из РФ. В частности, они не коснутся российских студентов на дневном обучении, постоянно проживающих в России граждан ЕС, дипломатов, представителей ряда других категорий.
Как позже сообщил директор финского департамента таможенного контроля Сами Ракшит, у водителей автомобилей с регистрацией РФ будут проверять документы, доказывающие право на использование в Финляндии транспорта с российскими номерными знаками. При отсутствии нужных бумаг авто могут изъять, наложить налоговую пошлину, вывезти за пределы ЕС.
В сентябре 2023 года Финляндия запретила въезд на территорию страны автомобилей с российскими номерами. При этом власти дали полгода на вывоз машин из страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru