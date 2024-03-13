В Финляндии предупредили об угрозе выдворения машин с номерами РФ с 16 марта

«Если таможенные органы встретят на дорогах автомобиль с российской регистрацией, который не имеет права находиться в Финляндии, они задержат его и рассмотрят возможные налоги в каждом конкретном случае», — указали в ведомстве.

По данным таможни, машинам с российскими регистрационными знаками может грозить в том числе выдворение с территории Евросоюза. При этом меры не будут применяться ко всем авто из РФ. В частности, они не коснутся российских студентов на дневном обучении, постоянно проживающих в России граждан ЕС, дипломатов, представителей ряда других категорий.

Как позже сообщил директор финского департамента таможенного контроля Сами Ракшит, у водителей автомобилей с регистрацией РФ будут проверять документы, доказывающие право на использование в Финляндии транспорта с российскими номерными знаками. При отсутствии нужных бумаг авто могут изъять, наложить налоговую пошлину, вывезти за пределы ЕС.

В сентябре 2023 года Финляндия запретила въезд на территорию страны автомобилей с российскими номерами. При этом власти дали полгода на вывоз машин из страны.

