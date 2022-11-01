В Финляндии опровергли сообщения СМИ о скорых «смертях от холода»
Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен опроверг готовность страны к смертям от холода из-за энергетического кризиса, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобные прогнозы можно считать лишь гипотетическими в случае длительного сбоя в работе системы электроснабжения зимой.
При этом он допустил кратковременные отключения электроэнергии в стране.
Ранее Bloomberg сообщал, что жителям Финляндии грозит смерть от холода, если не проводить зимой в стране веерных отключений электроэнергии.
Это связано с тем, что из России прекращены поставки электроэнергии. С 14 мая прекратил поставки электричества в Финляндию из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию. По итогам 2021 года экспорт электроэнергии из России в Финляндию составил 8,2 миллиарда кВт.ч, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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