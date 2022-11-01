В Финляндии опровергли сообщения СМИ о скорых «смертях от холода»

Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен опроверг готовность страны к смертям от холода из-за энергетического кризиса, сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные прогнозы можно считать лишь гипотетическими в случае длительного сбоя в работе системы электроснабжения зимой.

При этом он допустил кратковременные отключения электроэнергии в стране.