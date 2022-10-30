СМИ предрекли смерть финнов из-за отсутствия электроэнергии

Жителям Финляндии грозит смерть от холода, если не проводить зимой в стране веерных отключений электроэнергии, сообщает Bloomberg.

Это связано с тем, что из России прекращены поставки электроэнергии. С 14 мая прекратил поставки электричества в Финляндию из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию. По итогам 2021 года экспорт электроэнергии из России в Финляндию составил 8,2 миллиарда кВт.ч.

Объем поставки энергии из России хоть и не был большим, отмечают журналисты, но он будет ощутим для Финляндии.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что покупка Украиной электроэнергии в Словакии не поможет обеспечить стабильную работу энергосистемы страны. Для решения проблемы киевской власти, по словам Медведева, нужно согласиться на все условия Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



