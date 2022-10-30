СМИ предрекли смерть финнов из-за отсутствия электроэнергии
Жителям Финляндии грозит смерть от холода, если не проводить зимой в стране веерных отключений электроэнергии, сообщает Bloomberg.
Это связано с тем, что из России прекращены поставки электроэнергии. С 14 мая прекратил поставки электричества в Финляндию из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию. По итогам 2021 года экспорт электроэнергии из России в Финляндию составил 8,2 миллиарда кВт.ч.
Объем поставки энергии из России хоть и не был большим, отмечают журналисты, но он будет ощутим для Финляндии.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что покупка Украиной электроэнергии в Словакии не поможет обеспечить стабильную работу энергосистемы страны. Для решения проблемы киевской власти, по словам Медведева, нужно согласиться на все условия Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 107 / сут.
Умерли
390 тыс.+79 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 527 / сут.
- Военные подняли обломки украинских дронов, атаковавших русские корабли
- СМИ предрекли смерть финнов из-за отсутствия электроэнергии
- Россиянам рассказали, как записать близких в телефоне, чтобы запутать мошенников
- Лавров сравнил отношения РФ и США с Карибским кризисом
- В России отметят 225-летие со дня рождения Пушкина
- Медики Сеула борются за жизнь пострадавшей в давке россиянки
- Песков назвал условия для разговора Путина и Байдена
- Путин соболезнует в связи с трагедией в Сеуле
- Лавров упрекнул западных политиков в заигрывании с ядерным оружием
- Россия расширила список недружественных стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru