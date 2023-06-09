В Фили-Давыдково началось строительство трех корпусов

В московском районе Фили-Давыдково началось строительство трех жилых корпусов по программе реновации. На сегодняшний день рабочие занимаются устройством фундаментной плиты здания, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здания будут выполнены по индивидуальному проекту, в который вошла подземная автостоянка. Для отделки фасадов используются фиброцементные панели натуральных цветов.

В новом доме будут 302 квартиры, четыре из которых предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

Первые этажи здания будут отведены под офисы, магазины, кафе и другие коммерческие проекты. В кладовке вестибюля здания можно будет хранить коляски и спортивный инвентарь.

Рядом с домом построят детскую игровую площадку с качелями и горками, а для детей постарше установят тренажеры, турники и брусья.