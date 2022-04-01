В феврале в РФ выросло число смертей от коронавируса

В феврале в России выросло число смертей от коронавируса по сравнению с январем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Росстата.

В феврале скончались 43,2 тысяч человек. По данным ведомства, число смертей выросло на 21%.

Росстат отмечает, что основной причиной смерти в феврале коронавирус стал у 37,5 тысяч россиян, у остального числа он стал сопутствующим заболеванием.

Ранее в пятницу стало известно, что министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции.



