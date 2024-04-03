В феврале 2024 года безработица в России снизилась до исторического минимума

Уточняется, что в феврале 2024 года к категории безработных относилось 2,1 миллиона человек старше 15 лет.

Прежний минимальный показатель на уровне 2,9% был зафиксирован в октября 2023 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия решает задачи в социальной сфере, в частности, отмечается исторически низкий уровень безработицы, напоминает «Радиоточка НСН».

