В феврале 2024 года безработица в России снизилась до исторического минимума

В феврале 2024 года безработица в России обновила исторический минимум, составив 2,8%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В ЦБ сообщили, что безработица в РФ снова обновила исторический минимум

Уточняется, что в феврале 2024 года к категории безработных относилось 2,1 миллиона человек старше 15 лет.

Прежний минимальный показатель на уровне 2,9% был зафиксирован в октября 2023 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия решает задачи в социальной сфере, в частности, отмечается исторически низкий уровень безработицы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосстатБезработица

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