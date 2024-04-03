В феврале 2024 года безработица в России снизилась до исторического минимума
3 апреля 202419:36
В феврале 2024 года безработица в России обновила исторический минимум, составив 2,8%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Уточняется, что в феврале 2024 года к категории безработных относилось 2,1 миллиона человек старше 15 лет.
Прежний минимальный показатель на уровне 2,9% был зафиксирован в октября 2023 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия решает задачи в социальной сфере, в частности, отмечается исторически низкий уровень безработицы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru