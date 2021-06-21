В Федерации профсоюзов напомнили, что сокращенные из-за жары дни оплачиваются полностью

При сокращении рабочего дня из-за жары работодатель должен выплачивать своим сотрудникам зарплату как за полный рабочий день. Об этом заявил РИА Новости замглавы Федерации Независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день на час, если температура в рабочем помещении выше 28,5 градуса, на два часа - при температуре 29 градусов.