В Федерации мигрантов России опровергли новость об отъезде иностранцев
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что появившаяся в СМИ информация об оттоке трудовых мигрантов из-за падения рубля не соответствует действительности, сообщает NEWS.ru.
По его словам, организация постоянно мониторит ситуацию и никаких серьёзных изменений не отмечает.
«Нет такого оттока из РФ, я не знаю, кем он наблюдается... Всё нормально... Как только мы его увидим, то будем готовы признать, а пока мы его не видим», — резюмировал Коженов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что особого внимания со стороны российских властей требует тема нелегальной миграции, сообщает RT.
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