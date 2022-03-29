В Федерации мигрантов России опровергли новость об отъезде иностранцев

По его словам, организация постоянно мониторит ситуацию и никаких серьёзных изменений не отмечает.

«Нет такого оттока из РФ, я не знаю, кем он наблюдается... Всё нормально... Как только мы его увидим, то будем готовы признать, а пока мы его не видим», — резюмировал Коженов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что особого внимания со стороны российских властей требует тема нелегальной миграции, сообщает RT.

