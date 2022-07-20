В Федерации мигрантов назвали распространенные преступления среди иностранцев

Иностранные граждане зачастую совершают преступления, связанные с наркотическими средствами, а также бытовые грабежи и хулиганство, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

«Все зависит от какой-то склонности, у нас есть Таджикистан, которые граничит с Афганистаном, а там героин. Мы видим, что возбуждение по статье о наркотиках больше касается этих граждан. Но опять же, это не значит, что это речь идет конкретно об этих нациях. Среди других преступлений встречаются подработки курьерами-закладчиками. Мы не видим каких-то сложных схем мошенничества или финансовых пирамид. Это хулиганство, грабеж в основном», - рассказал он.

Мигранты совершают максимум 3,7% преступлений, если учитывать их раскрываемость, 2% - от общего числа, заявил ранее член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в пресс-центре НСН.

