В Федерации мигрантов назвали распространенные преступления среди иностранцев
Вадим Коженов отметил, что чаще всего преступления связаны с наркотиками, также фиксируются грабежи и хулиганство.
Иностранные граждане зачастую совершают преступления, связанные с наркотическими средствами, а также бытовые грабежи и хулиганство, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Все зависит от какой-то склонности, у нас есть Таджикистан, которые граничит с Афганистаном, а там героин. Мы видим, что возбуждение по статье о наркотиках больше касается этих граждан. Но опять же, это не значит, что это речь идет конкретно об этих нациях. Среди других преступлений встречаются подработки курьерами-закладчиками. Мы не видим каких-то сложных схем мошенничества или финансовых пирамид. Это хулиганство, грабеж в основном», - рассказал он.
Мигранты совершают максимум 3,7% преступлений, если учитывать их раскрываемость, 2% - от общего числа, заявил ранее член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в пресс-центре НСН.
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