ФАС снизила цены на ряд лекарственных препаратов
В Федеральной антимонопольной службе пересмотрели цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и добились снижения стоимости почти половины из них на 30%. В список входят примерно 790 международных непатентованных наименований. Об этом рассказал глава ФАС Максим Шаскольский телеканалу RTVI. По его словам, сотрудники службы вынуждены были отреагировать на обращения граждан, в которых указывалось, что цены на эти лекарства в России выше, чем в соседних государствах.
Как отметил Шаскольский, для того, чтобы появилась возможность регулировать цены на лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важным, конкретный препарат должен быть включен в специальный список для снижения цены. И такая работа сотрудниками ведомства продолжается.
По словам главы ФАС, снижение цены на лекарства имеет большое значение для граждан, которые теперь могут купить их дешевле, и для госзаказа - в рамках экономии средств госбюджета.
Ранее сообщалось, что ФАС проверит рост цен на электричество по всей России.
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