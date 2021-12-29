ФАС снизила цены на ряд лекарственных препаратов

Как отметил Шаскольский, для того, чтобы появилась возможность регулировать цены на лекарства, относящиеся к жизненно необходимым и важным, конкретный препарат должен быть включен в специальный список для снижения цены. И такая работа сотрудниками ведомства продолжается.

По словам главы ФАС, снижение цены на лекарства имеет большое значение для граждан, которые теперь могут купить их дешевле, и для госзаказа - в рамках экономии средств госбюджета.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит рост цен на электричество по всей России.

