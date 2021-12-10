ФАС: тарифы на коммуналку в следующем году вырастут на 4%

Счета на жилищно-коммунальные услуги у населения вырастут с 1 июля следующего года примерно на 4%. Об этом газете «Известия» сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Как отметили в ведомстве, социальная направленность государственной тарифной политики в 2022 году в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги для населения сохранится.

В ФАС также подчеркнули, что будут постоянно контролировать изменение цен в этой сфере и продолжат внимательно следить за размерами тарифов. В пресс-службе антимонопольной службы уточнили, что кроме инструмента предельных индексов изменения оплаты за коммунальные услуги, в России есть и другие механизмы поддержки граждан. Среди них - получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю, и льготные тарифы для населения, а также льготы на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что повышение тарифов ЖКХ для населения произойдет в нарушение всех действующих правил.

