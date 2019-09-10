В ФАС опровергли резкое подорожание авиаперелетов в России

Федеральная антимонопольная служба опровергла данные о резком увеличении стоимости авиабилетов в России. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, представители ФАС заявили, что заметного скачка цен, о котором ранее шла речь, по стране не наблюдается. По словам собеседников, представители СМИ просто неверно поняли данные Росстата. Также в ФАС отметили, что Росстaт оценивaл средний чек, a не стоимость aвиaбилетов. Тaким обрaзом, полученные результaты отрaжaют покупaтельскую способность, a не увеличение цен.

Накануне, 9 сентября, в средствах массовой информации появилась информация о том, что средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала этого года.

После сообщения Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о запланированном повышении цен на 9-10% руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН заявлял, что повышение стоимости авиабилетов может достигнуть 40%.

