В Евросовете заявили о лидерстве ЕС в международной борьбе с коронавирусом

Европа лидирует в проявлении солидарности с менее благополучными странами в борьбе с COVID-19, и Евросоюзу необходимо «не дать ввести себя в заблуждение России и Китаю». Об этом говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля.

По словам политического деятеля, Европа с самого начала была сторонником международных усилий и принципа доступности вакцин для всего мира. Мишель напомнил, что ЕС запустил международную программу COVAX по поставке вакцин от COVID-19 в страны с низким уровнем доходов, выделив на инициативу 2,7 млрд евро.

Как отметил глава Евросовета, Европа намерена продолжить «конкретные и решительные действия» по обеспечению вакцинами, в частности, в стратегически связанных с ЕС регионах.

При этом Шарль Мишель заявил, что важно не позволить России и Китаю «ввести ЕС в заблуждение». По мнению политика, РФ и КНР «организуют весьма ограниченные, но широко освещаемые операции по поставке вакцин другим».

«Согласно имеющимся данным, в этих странах на 100 жителей было введено вдвое меньше доз, чем в Евросоюзе. И Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях. Мы продвигаем наши ценности», — добавил Мишель.

