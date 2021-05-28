В Евросоюзе разрешили применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило использование вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для подростков в возрасте от 12. Об этом сообщил на брифинге глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери.

«Комитет ЕМА сегодня одобрил использование вакцины от Pfizer/BioNTech среди подростков в возрасте 12-15 лет», — цитирует Кавалери РИА Новости.

Ранее вакцина Pfizer и BioNTech применялась для лиц от 16 лет. В мае европейский регулятор сообщил, что изучит возможность применения препарата для подростков 12-15 лет.

Между тем, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок порекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 летом, чтобы защитить себя и близких от возможного заражения, пишет «Свободная пресса». Эксперт подчеркнул, что в пору отпусков люди «начинают перемещаться туда-сюда», и число контактов резко возрастает.

