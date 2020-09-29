В Европе за неделю число смертей от COVID-19 выросло на 9%

В Европе с 21 по 27 сентября был зафиксирован 9-процентный рост смертности по сравнению с предыдущей неделей - до 4,5 тыс. человек, сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Общее число умерших приблизилось к 235 тыс. Число заразившихся выросло более чем на 418 тысяч - до почти 5,67 млн», - сообщается в нем.

По данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом за неделю с 21 по 27 сентября во всем мире выросло более, чем на 2 млн, а число случаев с летальным исходом - на 36 тыс.

Число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило в конце недели 32,7 млн, что более чем на 2 млн больше, чем неделю назад. За минувшие семь дней в ВОЗ поступили сообщения о 36 тыс. летальных исходов, а общее число умерших, по состоянию на 27 сентября, превышало 990 тыс.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке, на которые пришлось 38% всех новых случаев заболевания и 52% случаев смерти. Всего в этом регионе с 21 по 27 сентября заразились более 766 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 16,2 млн. За семь дней зарегистрировано более 19 тыс. смертей, и на 27 сентября общее число летальных исходов составило почти 547 тыс.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 647 тыс. человек, и их общее число превысило 6,7 млн. Количество умерших превысило 110 тыс., что на 9 тыс. больше, чем неделей раньше.

В Индии число инфицированных увеличилось за семь дней более чем на 591 тыс., в США - более чем на 298 тыс., в Бразилии - более чем на 194 тыс. В Европе больше всего заболевших за прошлую неделю выявлено во Франции (почти 83 тыс.). На второй позиции - Россия (более 48 тыс.), на третьей - Испания (более 45 тыс.). По числу умерших за неделю первенство у Индии - более 7,7 тыс. человек. Далее следуют США (более 5 тыс.) и Бразилия (более 4,7 тыс.).

