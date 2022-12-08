В Европе назвали инцидент с «Дождем»* нарушением свободы СМИ
Европейская ассоциация журналистов (EFJ) считает отзыв лицензии на вещание у телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) нарушением европейских стандартов свободы СМИ, сообщает РИА Новости.
Генеральный секретарь организации Рикадо Гутьеррес заявил, что решение властей Латвии «абсолютно непропорционально».
«Это решение абсолютно непропорционально. Оно является очевидным нарушением европейских стандартов свободы СМИ», - подчеркнул он.
Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что решение отзозвать у «Дождя» лицензию на вещание связано «с угрозами государственной безопасности и общественному порядку», пишет журнал «Профиль».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- В Европе назвали инцидент с «Дождем»* нарушением свободы СМИ
- Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год
- Москалькова: МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине
- СМИ: заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонили
- Медведев поблагодарил Зеленского за отказ от переговоров
- Роналду опроверг слухи о желании покинуть ЧМ из-за конфликта с тренером
- Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгену
- Байден заявил, что США продолжат работать над освобождением Уилана
- Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза
- Джо Байден выступит с экстренным обращением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru