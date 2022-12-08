В Европе назвали инцидент с «Дождем»* нарушением свободы СМИ

Европейская ассоциация журналистов (EFJ) считает отзыв лицензии на вещание у телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) нарушением европейских стандартов свободы СМИ, сообщает РИА Новости.

Эстония прекратит вещание телеканала «Дождь»*

Генеральный секретарь организации Рикадо Гутьеррес заявил, что решение властей Латвии «абсолютно непропорционально».

«Это решение абсолютно непропорционально. Оно является очевидным нарушением европейских стандартов свободы СМИ», - подчеркнул он.

Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что решение отзозвать у «Дождя» лицензию на вещание связано «с угрозами государственной безопасности и общественному порядку», пишет журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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