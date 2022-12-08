Эстония прекратит вещание телеканала «Дождь»*

Власти Эстонии, вслед за Латвией и Литвой, приняли решение прекратить вещание телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой представителей телекомпаний.

Телеканал «Дождь»* решил получить лицензию в другой стране

В частности, менеджер по связям телекомпании Elisa Таави Тедер, трансляция будет полностью остановлена 8 декабря «в соответствии с уведомлением Департамента защиты прав потребителей и технического надзора».

«Согласно Закону о медиа-услугах, вещатели могут предлагать телевизионные программы в рамках своих услуг, если у них есть лицензия страны пребывания или иное правовое основание», — добавил он.

Ранее латвийские власти аннулировали лицензию на вещание «Дождя» из-за эфира ведущего Алексея Коростелева, высказывания которого истолковали как признание в оказании помощи российским военным, пишут «Известия».

Затем об отзыве лицензии заявили власти Литвы.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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