Эстония прекратит вещание телеканала «Дождь»*
Власти Эстонии, вслед за Латвией и Литвой, приняли решение прекратить вещание телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой представителей телекомпаний.
В частности, менеджер по связям телекомпании Elisa Таави Тедер, трансляция будет полностью остановлена 8 декабря «в соответствии с уведомлением Департамента защиты прав потребителей и технического надзора».
«Согласно Закону о медиа-услугах, вещатели могут предлагать телевизионные программы в рамках своих услуг, если у них есть лицензия страны пребывания или иное правовое основание», — добавил он.
Ранее латвийские власти аннулировали лицензию на вещание «Дождя» из-за эфира ведущего Алексея Коростелева, высказывания которого истолковали как признание в оказании помощи российским военным, пишут «Известия».
Затем об отзыве лицензии заявили власти Литвы.
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