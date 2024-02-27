В Евпатории спасли выброшенного на берег дельфина

Ранее в соцсетях появились сообщения о выброшенном на берег дельфине в Евпатории. На место выехали специалисты «Безмятежного моря», накормили животное, взяли необходимые анализы и провели несколько процедур для поддержания оптимального состояния здоровья.

«Афалину спасли, перевезли на реабилитацию в дельфинарий на Донузлаве», — отметили в центре.

Собеседница ТАСС добавила, что дельфин пробудет там столько, сколько потребуется для восстановления.

Ранее в Тверской области сотрудники МЧС спасли лося, провалившегося под лед на озере, напоминает RT.

