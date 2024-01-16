В Эстонии россиянина задержали по подозрению в работе на спецслужбы РФ

Гражданина России Вячеслава Морозова задержали в Эстонии по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

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По данным СМИ, россиянин был задержан 3 января полицией безопасности Эстонии. Мужчину поместили в таллинскую тюрьму. Факт задержания подтвердила генпрокуратура Эстонии.

Отмечается, что Морозов — профессор политологии Института Шютте Тартуского университета. После задержания учреждение прекратило трудовые отношения с ним.

Ранее в Болгарии задержали трех россиян, обвиняемых в экспорте товаров двойного назначения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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