МИД РФ: Москва и Лондон обсуждают возможность признания сертификатов о вакцинации

В МИД РФ рассказали о взаимодействии Москвы и Лондона по вопросам, связанным с Афганистаном и пандемией.

Как сообщает ТАСС, Россия и Великобритания обсуждают возможность признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Догнать Сан-Марино. Вирусолог назвал условие признания «Спутника V» в Европе

Кроме того, на Смоленской площади подтвердили готовность к сотрудничеству с британцами по Афганистану «в той мере, в какой готов Лондон».

В начале августа Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором использовали российскую вакцину «Спутник V».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал тогда в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что нужно для признания «Спутника V» в Европе.

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