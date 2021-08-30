МИД РФ: Москва и Лондон обсуждают возможность признания сертификатов о вакцинации
В МИД РФ рассказали о взаимодействии Москвы и Лондона по вопросам, связанным с Афганистаном и пандемией.
Как сообщает ТАСС, Россия и Великобритания обсуждают возможность признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Кроме того, на Смоленской площади подтвердили готовность к сотрудничеству с британцами по Афганистану «в той мере, в какой готов Лондон».
В начале августа Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором использовали российскую вакцину «Спутник V».
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал тогда в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что нужно для признания «Спутника V» в Европе.
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