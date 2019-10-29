В ЕР обязательный ЕГЭ по иностранному языку считают преждевременным

Аршинова рассказала, что в ЕР поступает множество просьб не делать ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку обязательным. По мнению родителей и экспертов, российская образовательная система еще не готова к таким мерам, в школах не хватает квалифицированных педагогов по соответствующим предметам. Депутат утверждает, что образовательные программы и подготовка многих учителей устарели, и это не позволит большому количеству выпускников получить хорошие баллы на экзамене.

По словам депутата, в рамках партпроекта "Новая школа" в регионах РФ этот вопрос будет обсужден в ближайшее время. Результаты этих обсуждений будут рассматриваться на федеральном уровне.



