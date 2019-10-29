В ЕР обязательный ЕГЭ по иностранному языку считают преждевременным

29 октября 201921:57

Введение в России обязательного госэкзамена по иностранному языку с 2022 года в «Единой России» считают преждевременным, так как в наших школах сегодня нет достаточного уровня подготовки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы и координатора партпроекта ЕР "Новая школа" Алену Аршинову.

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Аршинова рассказала, что в ЕР поступает множество просьб не делать ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку обязательным. По мнению родителей и экспертов, российская образовательная система еще не готова к таким мерам, в школах не хватает квалифицированных педагогов по соответствующим предметам. Депутат утверждает, что образовательные программы и подготовка многих учителей устарели, и это не позволит большому количеству выпускников получить хорошие баллы на экзамене.

По словам депутата, в рамках партпроекта "Новая школа" в регионах РФ этот вопрос будет обсужден в ближайшее время. Результаты этих обсуждений будут рассматриваться на федеральном уровне.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
ТЕГИ:ЕгэЕдиная Россия