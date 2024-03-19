Минтранс: Вводить режим открытого неба в Сочи преждевременно

Вводить режим открытого неба в Сочи преждевременно, считает Минтранс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее РБК сообщило, что аэропорт курорта запросил режим открытого неба на три года (с 2024-го по 2027-й), при котором снимается ряд ограничений межправительственных соглашений об авиаперевозках.

«Введение режима открытого неба может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан», — подчеркнули в Минтрансе.

Как отметили в ведомстве, в связи с этим рассмотрение вопроса считают «преждевременным». Также в Минтрансе добавили, что аэропорт Сочи — крупный хаб юга страны, обеспечивающий прием всех пассажиров, выбирающих южные направления.

Ранее аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс обновленного самолета Ту-214, вылетевшего из подмосковного аэропорта Жуковский, напоминает RT.

