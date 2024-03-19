Минтранс: Вводить режим открытого неба в Сочи преждевременно
Вводить режим открытого неба в Сочи преждевременно, считает Минтранс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее РБК сообщило, что аэропорт курорта запросил режим открытого неба на три года (с 2024-го по 2027-й), при котором снимается ряд ограничений межправительственных соглашений об авиаперевозках.
«Введение режима открытого неба может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан», — подчеркнули в Минтрансе.
Как отметили в ведомстве, в связи с этим рассмотрение вопроса считают «преждевременным». Также в Минтрансе добавили, что аэропорт Сочи — крупный хаб юга страны, обеспечивающий прием всех пассажиров, выбирающих южные направления.
Ранее аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс обновленного самолета Ту-214, вылетевшего из подмосковного аэропорта Жуковский, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренер Шабаров заявил о смене гражданства футболистом «Краснодара» Арутюняном
- СМИ: Наталия Орейро тайно посетила Петербург и Москву
- «Без соплей и слез»: Леонтьев в свой юбилей объяснил отсутствие концертов
- Минтранс: Вводить режим открытого неба в Сочи преждевременно
- Певица Спиридонова расплакалась на концерте из-за фонограммы
- Видеосервисы за год увеличили выпуск собственных проектов вдвое
- В России выросли продажи игрушек-антистресс и успокоительных
- В Воронеже два дома повреждены из-за сбитого беспилотника
- Пашинян: Может начаться война, если Ереван не уступит по вопросу границы
- Илон Маск признался, что страдает от депрессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru