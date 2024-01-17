В электродепо «Столбово» началось устройство смотровых канав

В отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Столбово» началось устройство смотровых канав. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, проектом предусмотрено создание 33 канав, которые будут использоваться для ночного отстоя, ремонта и мойки составов.

Глава «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что на объекте завершены земляные работы подготовительного этапа.

«Для перегона подвижного состава Сокольнической линии заканчиваем работу над тремя наземными соединительными ветками, а также приступили к тоннелепроходке [...] Троицкой линии метро», – сказал Кравцов.

Электродепо «Столбово» на сегодняшний день готово более чем на 25%.

