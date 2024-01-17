В электродепо «Столбово» началось устройство смотровых канав
17 января 202411:52
В отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Столбово» началось устройство смотровых канав. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
По его словам, проектом предусмотрено создание 33 канав, которые будут использоваться для ночного отстоя, ремонта и мойки составов.
Глава «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что на объекте завершены земляные работы подготовительного этапа.
«Для перегона подвижного состава Сокольнической линии заканчиваем работу над тремя наземными соединительными ветками, а также приступили к тоннелепроходке [...] Троицкой линии метро», – сказал Кравцов.
Электродепо «Столбово» на сегодняшний день готово более чем на 25%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru