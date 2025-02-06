В Екатеринбурге задержан YouTube-блогер Анисимов
YouTube-блогера Евгения Анисимова задержали в Екатеринбурге в рамках дела о распространении экстремистских материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, задержанный распространил «материалы экстремистской направленности» на ресурсах своего медиа-проекта. Предположительно, уголовное дело возбудили из-за неоднократных оскорбительных высказываний Анисимова в адрес работников правоохранительных органов и уроженцев стран Средней Азии.
Как отметил собеседник РИА Новости, с блогером проводят следственные действия.
По данным Ura.ru, в отношении Евгения Анисимова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». В доме и офисе блогера прошли обыски.
Между тем МВД объявило в международный розыск математика и блогера Михаила Вербицкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), против которого ранее завели дело о публичных призывах к террористической деятельности.
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