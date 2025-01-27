Математик Вербицкий объявлен в международный розыск
27 января 202512:26
МВД России объявило математика и блогера Михаила Вербицкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в международный розыск. Соответствующие данные опубликованы в базе ведомства.
В карточке розыска говорится, что Вербицкий разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно, не уточняется.
Ранее против математика возбудили дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Вербицкий призывал к ударам по России, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru