Математик Вербицкий объявлен в международный розыск

МВД России объявило математика и блогера Михаила Вербицкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в международный розыск. Соответствующие данные опубликованы в базе ведомства.

Против блогера Вербицкого завели уголовное дело о призывах к терроризму

В карточке розыска говорится, что Вербицкий разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно, не уточняется.

Ранее против математика возбудили дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Вербицкий призывал к ударам по России, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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