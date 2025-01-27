Математик Вербицкий объявлен в международный розыск

В карточке розыска говорится, что Вербицкий разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно, не уточняется.

Ранее против математика возбудили дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Вербицкий призывал к ударам по России, напоминает RT.

