Визитку Путина из 90-х продали за 2 млн рублей
Визитная карточка российского лидера Владимира Путина, когда он работал в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы, продана на электронном аукционе за 2 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
Тогда действующий президент России работал в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Несколько телефонных номеров на визитке написаны рукой Путина.
Аукционная площадка не разглашает, кто стал владельцем визитки.
Неделей ранее максимальная сумма за лот составляла 2,8 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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