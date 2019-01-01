В Екатеринбурге временно приостановили строительство храма

Напомним, после четырёх дней протеста местных жителей власти срочно запустили опрос горожан по поводу строительства храма Святой Екатерины. Решение проблемы несколькими часами ранее предложил глава государства Владимир Путин.

Конфликт между жителями Екатеринбурга и местной властью возник из-за решения построить храм на месте сквера у театра драмы, которое было принято без учёта мнения населения. Четвёртый день продолжаются массовые протесты. В их ходе было задержано более 70 человек. Об уроках «разъяснительной работы», которую провели для граждан местные силовики, читайте в материале НСН.



