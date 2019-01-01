В Екатеринбурге временно приостановили строительство храма
Строительство храма в Екатеринбурге на месте городского сквера приостановлено на время опроса мнения местных жителей. Об этом сообщает местное издание Znak.com со ссылкой на слова главы города Александра Высокинского.
«Стройку уже остановили», — заявил мэр Екатеринбурга.
Напомним, после четырёх дней протеста местных жителей власти срочно запустили опрос горожан по поводу строительства храма Святой Екатерины. Решение проблемы несколькими часами ранее предложил глава государства Владимир Путин.
Конфликт между жителями Екатеринбурга и местной властью возник из-за решения построить храм на месте сквера у театра драмы, которое было принято без учёта мнения населения. Четвёртый день продолжаются массовые протесты. В их ходе было задержано более 70 человек. Об уроках «разъяснительной работы», которую провели для граждан местные силовики, читайте в материале НСН.
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