В Екатеринбурге впервые зафиксирована температура воздуха +40

Ранее в Магаданской области 37-градусная жара сменилась июльским снегом. Он выпал в Ягоднинском и Сусуманском округах, сообщает «Радиоточка НСН».

А над морем в Туапсинском районе Краснодарского края наблюдается серия смерчей, которая двигается в южном направлении. Смерчи проходят в акватории Черного моря и не выходят на сушу, разрушений не зафиксировано.

