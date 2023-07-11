В Екатеринбурге впервые зафиксирована температура воздуха +40
11 июля в Екатеринбурге впервые за 187 лет наблюдений зафиксирована температура воздуха 40 градусов выше нуля, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Отмечается, что до этого абсолютный максимум температуры был зарегистрирован 16 июля 2020 года - 39,1 градус.
Ранее в Магаданской области 37-градусная жара сменилась июльским снегом. Он выпал в Ягоднинском и Сусуманском округах, сообщает «Радиоточка НСН».
А над морем в Туапсинском районе Краснодарского края наблюдается серия смерчей, которая двигается в южном направлении. Смерчи проходят в акватории Черного моря и не выходят на сушу, разрушений не зафиксировано.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru