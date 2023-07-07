Вильфанд предупредил москвичей о похолодании и ливнях после «турецкой» жары

«Москва находится в теплом секторе циклона, минимальные температуры сегодня ночью в Москве были от 20 до 23 градусов, очень высокие. Такие температуры больше характерны для Турции по климатическим характеристикам. Хоть погода и облачная сегодня, будет тепло, в Москве 26 -28 в течение дня. Отклонение от нормы как минимум на 4 градуса. Но к Москве приближается фронтальный раздел, будут осадки, которые усилятся в конце дня, они будут неравномерны. Кратковременные осадки ливневого типа, гроза и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - отметил он.

Вильфанд добавил, что дожди останутся в Москве на всю следующую неделю, в выходные ливни еще не смогут значительно охладить город, а к середине недели температура опустится до 17 градусов.

«Фронт дождей будет проходить в течение всей ночи, но температура по-прежнему будет высокой, облака не будут давать почве охладиться. Ночь теплая: 17-19 градусов. Днем в субботу 22-24 градуса, продолжение осадков. В воскресенье фронт уже пройдет, температура ночная – 11-16, днем 23-25 градусов тепла, дождь только совсем небольшой. А дальше начинается уже заметное изменение температурного режима. В понедельник мы приходим к температуре ниже нормы на один градус. Ночью 10-15 градусов, днем 19-24 градуса тепла, а потом идем на снижение до 17, 15 градусов. То есть, мы придем от 30 градусов к таким отметкам», - поделился собеседник НСН.

Москва 7 июля пережила «тропическую» ночь, так как минимальная температура воздуха в большинстве районов столицы не опускалась ниже 20 градусов, сообщил ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Радиоточка НСН».