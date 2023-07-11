Смерчи появились над морем в Туапсинском районе Краснодарского края

Смерчи наблюдаются над морем в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), передает РИА Новости.

Уточняется, что сейчас наблюдается серия смерчей, которая двигается в южном направлении. Смерчи проходят в акватории Черного моря и не выходят на сушу, разрушений не зафиксировано.

Смерчи, град и ливни: Сочи залило, Москве готовят «холодный» рекорд

9 июля из-за масштабного ливня закрыли все городские пляжи в Сочи. Администрация курорта сообщала, что есть опасность формирования смерчей над морем. Утром 10 июля МЧС РФ сообщило, что спасатели начали эвакуацию жителей поселка Мирный из-за подтоплений. Согласно данным, в поселке произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплено 13 улиц.

Мощные ливни в Сочи закончатся в среду, 12 июля, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры