Смерчи появились над морем в Туапсинском районе Краснодарского края
Смерчи наблюдаются над морем в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), передает РИА Новости.
Уточняется, что сейчас наблюдается серия смерчей, которая двигается в южном направлении. Смерчи проходят в акватории Черного моря и не выходят на сушу, разрушений не зафиксировано.
9 июля из-за масштабного ливня закрыли все городские пляжи в Сочи. Администрация курорта сообщала, что есть опасность формирования смерчей над морем. Утром 10 июля МЧС РФ сообщило, что спасатели начали эвакуацию жителей поселка Мирный из-за подтоплений. Согласно данным, в поселке произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплено 13 улиц.
Мощные ливни в Сочи закончатся в среду, 12 июля, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru