В Екатеринбурге в голосовании за место для храма поучаствовали 70 тыс. человек

В Екатеринбурге проходит голосование за место, где будет построен храм Святой Екатерины. Уточняется, что городская избирательная комиссия признала выборы состоявшимися.

Данные избиркома свидетельствуют, что к 14 часам по местному времени количество посетивших участки екатеринбуржцев составило 51,1 тысячи. Сейчас их количество достигло 70 тысяч 712 человек.

Ранее руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров заявлял, что голосование будет признано состоявшимся, когда проголосуют 10,8 тысячи человек.

Опрос нaчaлся в 8 чaсов утрa и продлится до 20 чaсов. В бюллетене жителям предлaгaется выбрaть из двух мест в центре городa: территории бывшего приборостроительного зaводa нa улице Горького нa берегу Исети и берегa прудa зa Мaкaровским мостом.

Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН назвал противников строительства храма жертвами циничных политтехнологов.

