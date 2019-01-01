В Екатеринбурге утвердят список площадок по строительству храма

Рабочая группа планирует утвердить итоговый список площадок для проведения опроса горожан о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, а также дату и сроки проведения опроса.

Также на заседании обсудят формулировку вопросов, форму опросного листа, методику проведения опроса и минимальное количество екатеринбуржцев, которые должны будут принять в нем участие.

С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.

Напомним, с 13 мая в центре Екатеринбурга проходили акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у театра драмы. Через несколько дней Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства путем опроса. После этого городские власти сообщили о начале его подготовке. Между тем, проведенный в Екатеринбурге опрос ВЦИОМ показал, что 74% респондентов считают выбор сквера для строительства храма ошибочным.

Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе в эфире НСН также отмечал, что вышедшие на протест люди стали жертвами политтехнологов.

