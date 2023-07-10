В Екатеринбурге презентовали полностью российскую «Ласточку»

Красно-серый электропоезд состоит из пяти вагонов и вмещает 416 пассажиров. В прошлой версии «Ласточки» было 346 мест. Интерьер салона нового поезда выполнен в серых тонах. Салон оснащен поручнями с антискользящим покрытием, USB-зарядками на сиденьях, системой обеззараживания воздуха, подъемниками для маломобильных граждан и пеленальными столиками.

Продемонстрированная на «Иннопроме» новинка — первый готовый опытный образец поезда серии ЭС104 с актуальным рабочим названием «Ласточка-М». Ожидается, что новые российские электропоезда появятся на железных дорогах уже в 2023 году.

