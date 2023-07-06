РЖД запустили старые немецкие вагоны на южном направлении

По его словам, для увеличения парка задействовали старые вагоны, в том числе — немецкие «Аммендорф», которые называют «шоколадками». Это старые вагоны с купе, соответствующие всем требованиям и нормам. Билеты на эти поезда дешевле.

Ранее хакеры атаковали сайт РЖД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

