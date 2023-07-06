РЖД запустили старые немецкие вагоны на южном направлении
6 июля 202305:37
Из-за высокого спроса на южном направлении, РЖД запустили поезда с билетами по более низким ценам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора компании Дмитрия Пегова.
По его словам, для увеличения парка задействовали старые вагоны, в том числе — немецкие «Аммендорф», которые называют «шоколадками». Это старые вагоны с купе, соответствующие всем требованиям и нормам. Билеты на эти поезда дешевле.
Ранее хакеры атаковали сайт РЖД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru