В Екатеринбурге планируют восстановить пассажирское движение по озеру Шарташ

Руководство Шарташского лесопарка планирует восстановить прогулочные маршруты по озеру Шарташ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора лесопарка Артура Зиганшина.

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По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором. Зиганшин отметил, что реализация идеи ожидается в ближайшие пару лет.

Проект предполагает создание нескольких пристаней по берегу, чтобы с удобством добираться в нужную точку лесопарка.



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