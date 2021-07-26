В Екатеринбурге планируют восстановить пассажирское движение по озеру Шарташ
26 июля 202123:31
Руководство Шарташского лесопарка планирует восстановить прогулочные маршруты по озеру Шарташ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора лесопарка Артура Зиганшина.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором. Зиганшин отметил, что реализация идеи ожидается в ближайшие пару лет.
Проект предполагает создание нескольких пристаней по берегу, чтобы с удобством добираться в нужную точку лесопарка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru