В Екатеринбурге планируют восстановить пассажирское движение по озеру Шарташ

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором. Зиганшин отметил, что реализация идеи ожидается в ближайшие пару лет.



Проект предполагает создание нескольких пристаней по берегу, чтобы с удобством добираться в нужную точку лесопарка.





