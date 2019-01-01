В Екатеринбурге планируют испечь самый большой пасхальный кулич в мире

Самый большой в мире пасхальный кулич планируют испечь в Екатеринбурге. Как сообщает сайт KP.Ru, об этом заявили в пресс-службе местной епархии. Отмечается, что для того, чтобы изготовить «рекордное» праздничное угощение потребуется 20 тысяч штук яиц, полтонны изюма, полторы тонны муки и масса других ингредиентов. Как ожидается, готовое пасхальное угощение будет весить три тонны. В качестве его украшения будет использоваться изображение части Екатеринбурга с городским прудом и будущим собором святой Екатерины.





Между тем, ранее сегодня диетолог рассказала НСН, сколько яиц и кулича можно съесть в праздник Пасхи, не опасаясь за своё здоровье. В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 28 апреля. Ему предшествовал семинедельный пост, который завершается страстной неделей, предполагающей наиболее строгое воздержание, в том числе и в еде.

Опасность для здоровья в Пасху представляет собой избыточное потребление животных жиров, которые содержатся в яйцах. Поэтому в праздник больше 2-3 яиц есть не стоит, рассказала в эфире НСН врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.

