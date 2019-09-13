В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа показали изнасилование

В Екатеринбурге представлена достаточно неоднозначная постановка «Ревизора», которая стала предметом обсуждения не только театрального сообщества. В рамках фестиваля «Реальный театр» на сцене ТЮЗа зрители увидели не только обнажённые тела мужчин и женщин, но даже сцену изнасилования, об этом пишет портал 66.ру.

Все это увидели и юные зрители, которых на спектакле оказалось немало. При этом на афише спектакля театра драмы им. А.С. Пушкина из Пскова стоит маркировка 18+, что подразумевает наличие сексуальных сцен. Однако екатеринбургских театралов это, по всей видимости, не смутило – они пришли на спектакль с детьми в возрасте 9-10 лет. Кроме того, в зрительном зале было множество подростков.