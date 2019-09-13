В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа показали изнасилование
В Екатеринбурге представлена достаточно неоднозначная постановка «Ревизора», которая стала предметом обсуждения не только театрального сообщества. В рамках фестиваля «Реальный театр» на сцене ТЮЗа зрители увидели не только обнажённые тела мужчин и женщин, но даже сцену изнасилования, об этом пишет портал 66.ру.
Все это увидели и юные зрители, которых на спектакле оказалось немало. При этом на афише спектакля театра драмы им. А.С. Пушкина из Пскова стоит маркировка 18+, что подразумевает наличие сексуальных сцен. Однако екатеринбургских театралов это, по всей видимости, не смутило – они пришли на спектакль с детьми в возрасте 9-10 лет. Кроме того, в зрительном зале было множество подростков.
Ранее НСН писала, что новосибирский режиссер скандального «Тангейзера» дебютирует в Большом театре. Тимофей Кулябин поставил комическую оперу Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале» в Большом театре в Москве.
Местом действия постановки стал некий вымышленный Римский университет, пожилой президент которого решил жениться на молодой красотке.
«Это мой дебют в Большом театре и мой первый опыт работы с оперой-буффа. И я поставил перед собой вполне внятную задачу — перенести эту театральную историю в современность, чтобы герои были узнаваемы», — сказал Тимофей Кулябин накануне премьеры.
Напомним, известность главному режиссеру новосибирского театра «Красный факел» Тимофею Кулябину принесла постановка «Тангейзер». В конце 2014 она оскорбила православных активистов и сделала режиссера фигурантом административного разбирательства. Следующая премьера, которую готовит Кулябин в «Красном факеле» ориентировочно к октябрю 2016 года — спектакль по роману Франца Кафки «Процесс».
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