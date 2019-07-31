Арестован актёр «Современника» за роль гаишника в клипе
Суд назначил восемь суток ареста актёру театра «Современник» Дмитрию Смолеву за участие в клипе в роли сотрудника ГИБДД, пишет АГН «Москва».
Как отмечает издание, по версии суда, артист «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел». Ему предъявлено нарушение статей о незаконном ношении формы, а также о мелком хулиганстве.
По словам самого Смолева, форму ему предоставили авторы клипа, пишет «ФедералПресс». О цели видеоролика он, по его словам, ничего не знал, и не стремился оскорбить представителей органов правопорядка.
Как напоминает РИА ФАН, ранее в сети появился ролик, где нетрезвый сотрудник дорожной полиции курит и пытается общаться с прохожими у стен Кремля. По информации издания, данное видео было заснято прохожими, к клипу отношения оно не имеет — артист сам распорядился предоставленным ему костюмом.
Добавим, из-за инцидента в театре пришлось найти замену артисту в постановке «Дюма». Об этом сообщил со сцены театра режиссёр спектакля Михаил Ефремов.
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