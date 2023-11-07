В сочинском отеле голый мужчина бегал по коридорам и бил посуду
В Сочи постоялец отеля на улице Виноградной устроил дебош, сообщило в своем Telegram-канале управление Росгвардии по Краснодарскому краю.
Администратор отеля обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что по коридору бегает голый мужчина. Она предположила, что постоялец находился в состоянии опьянения.
Мужчина стучал в двери других номеров, ругался матом и бил посуду, сообщила администратор.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Буйного гостя задержали и передали сотрудникам полиции.
Ранее в подмосковных Химках 19-летний мужчина подорвал коробку с петардами в отделении банка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru