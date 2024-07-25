В Екатеринбурге курьер «Яндекса» сдал наркоторговца в полицию

В Екатеринбурге курьер службы «Яндекс» получил от незнакомца пакет с наркотиками для доставки, однако вместо этого передал пакет в полицию, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По данным агентства, курьер получил ночью заказ на доставку посылки. На улице Щербакова, 4-В, он забрал пакет у неизвестного.

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Остановившись на автозаправке, курьер вскрыл пакет и обнаружил в нем желтый сверток с веществом, завернутый в зеленое полотенце. После этого он направился в торговый центр «Мега» и вызвал полицию.

Полиция возбудила уголовное дело против владельца посылки по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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