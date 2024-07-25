В Екатеринбурге курьер «Яндекса» сдал наркоторговца в полицию

В Екатеринбурге курьер службы «Яндекс» получил от незнакомца пакет с наркотиками для доставки, однако вместо этого передал пакет в полицию, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По данным агентства, курьер получил ночью заказ на доставку посылки. На улице Щербакова, 4-В, он забрал пакет у неизвестного.