Госдума ввела наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, указанные документы устанавливают административное и уголовное наказание за нарушение запретов.

В частности, законопроекты устанавливают, что пропагандой наркотиков будут считаться распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах их приобретения, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения.

В качестве наказания за пропаганду наркотиков законопроекты предусматривают штраф до полутора млн рублей, либо до двух лет лишения свободы.

«Произведения литературы и искусства, обнародованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла», — пояснил глава профильного Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Новые нормы начнут действовать с 1 июня 2025 года.

Ранее звукорежиссер легендарного альбома группы "КИНО" "Группа крови" Алексей Вишня заявил «Радиоточке НСН», что отвергает обвинения в пропаганде наркотиков в песнях 40-летней давности.

