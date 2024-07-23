Госдума ввела наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении три законопроекта, вводящие запрет пропаганды незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов, потребления таких веществ и культивирования наркосодержащих растений.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, указанные документы устанавливают административное и уголовное наказание за нарушение запретов.
В частности, законопроекты устанавливают, что пропагандой наркотиков будут считаться распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах их приобретения, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения.
В качестве наказания за пропаганду наркотиков законопроекты предусматривают штраф до полутора млн рублей, либо до двух лет лишения свободы.
«Произведения литературы и искусства, обнародованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла», — пояснил глава профильного Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Новые нормы начнут действовать с 1 июня 2025 года.
Ранее звукорежиссер легендарного альбома группы "КИНО" "Группа крови" Алексей Вишня заявил «Радиоточке НСН», что отвергает обвинения в пропаганде наркотиков в песнях 40-летней давности.
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