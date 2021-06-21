В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили фестиваль Ural Music Night
Крупнейший музыкальный фестиваль на Урале Ural Music Night отменят, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
По его словам, система здравоохранения прошла через мощные перегрузки с начала пандемии, а граждане стали пренебрегать мерами безопасности.
Он также подчеркнул, что будет возобновлена работа контрольных групп, которые будут следить за выполнением всех мер в регионе.
Куйвашев отметил, что все массовые мероприятия отменены, прекращена работы фан-зоны чемпионата по футболу Евро-2020, также в городе не будут проводиться выпускные.
Традиционный музыкальный фестиваль Ural Music Night должен был пройти 25 июня.
Ранее сообщалось об отмене в России ряда музыкальных фестивалей из-за ситуации с коронавирусом. 5 июня стало известно об отмене Грушинского фестиваля, который планировалось провести с 1 по 4 июля в Самарской области. В середине июня было объявлено о переносе на 2022 год фестивалей «Усадьба Jazz», «Нашествие», Dobrofest и «Боль».
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