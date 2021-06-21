В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили фестиваль Ural Music Night

Крупнейший музыкальный фестиваль на Урале Ural Music Night отменят, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

По его словам, система здравоохранения прошла через мощные перегрузки с начала пандемии, а граждане стали пренебрегать мерами безопасности.



Он также подчеркнул, что будет возобновлена работа контрольных групп, которые будут следить за выполнением всех мер в регионе.